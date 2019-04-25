Пашинян о своей повестке, которая стала «неожиданностью для Азербайджана и МГ ОБСЕ»

Повестка, которую я сейчас предлагаю, довольно неожиданна не только для Азербайджана, но и для сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом в интервью «Независимой газете» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, 12 марта он заявил, что предлагает повестку мира Азербайджану, а не повестку войны.

«Мы должны вместе работать над решением этой проблемы. Если мы не будем вместе работать над этим, то у нас никогда не будет решения, даже военным путем, потому что военным путем невозможно решить проблему, можно только усугубить. Кто-то представляет себе, что можно разрешить нагорно-карабахский конфликт без участия Нагорного Карабаха (имеется в виду марионеточный режим, созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана)?» - сказал он.

Пашинян отметил, что нужно время, чтобы обстоятельно в рабочей атмосфере обсудить все нюансы.

«Думаю, в течение этого года и власти Азербайджана, и сопредседатели Минской группы убедились, что мы реально хотим решить этот конфликт, реально хотим достичь мирного соглашения, все наши предложения – это не затягивание времени, а для того чтобы решить проблему, сделать конкретные шаги для этого. Нужно подготовить наши общества к миру, а не к войне. Я не устану повторять, что любое решение нагорно-карабахской проблемы должно быть приемлемо для армянского народа, для «народа» Нагорного Карабаха и для народа Азербайджана», - отметил он.

Отвечая на вопрос, как далеко может пойти в уступках Армения, Пашинян отметил, что неправильно этот вопрос задавать только одной из сторон.

«Важно, чтобы процесс был конструктивным. Нужно, чтобы все стороны ответили на этот вопрос синхронно. И я готов ответить на этот вопрос синхронно с Азербайджаном и с Нагорным Карабахом (сепаратисты)», - отметил он.

А.А.