Пашинян о российских телеканалах: Необходимо соблюдать рамки корректности

Премьер-министр Армении прокомментировал резонансные обсуждения в парламенте касательно вещания российских телеканалов.

В частности, в интервью журналистам Пашинян отметил, что он лично против ограничения трансляции российских телеканалов в Армении, сообщают армянские СМИ.

Но при этом есть некоторые аспекты, которые должны быть учтены этими телекомпаниями, считает он.

«Любая телекомпания и любое государство должны четко осознавать, что есть некоторые рамки корректности. И эти рамки нужно соблюдать. Но никто не собирается ограничивать чье-либо право на выражение мнения», — сказал Пашинян.

На прошлой неделе депутат от правящего блока «Мой шаг» Нарине Тухикян озвучила вопрос ограничения трансляций некоторых передач телеканалов «Мир», «Россия», Первый канал (российский), которые, по ее мнению, содержат антиармянский контент. Она поинтересовалась: «Можно ли ограничить или отключить некоторые антиармянские или разжигающие к армянам ненависть программы, несмотря на наличие договоров?»

В ответ председатель национальной комиссии по телевидению и радио (НКТР) Тигран Акопян заявил, что пример Украины, Молдовы и Грузии в вопросе ограничения вещания российских телеканалов Армении не нужен. Он пояснил, что это чисто политический вопрос, к которому нужно относиться очень осторожно.

А.С., Э.Т.