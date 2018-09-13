Пашинян о попытках вывоза капитала: О счетах брата Сержа Саргсяна мы еще расскажем

Олигархи, связанные с Республиканской партией Армении, хотели вывезти деньги из страны, но им это не удастся.

Об этом заявил на правительственном часе в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от фракции РПА Карине Ачемян, сообщает «Спутник-Армения».

Глава правительства добавил, что во втором квартале 2018 года активы банковской системы выросли примерно на 100 миллионов долларов.

«Из банковской системы был и отток денег. Некоторые лица, в том числе предприниматели, связанные с вашей фракцией, решили вывезти деньги из Армении. Но, заверяю вас, эти деньги найдут и вернут», - заявил Пашинян, обращаясь к Ачемян.

Придет время, добавил он, и общество узнает все подробности об этих банковских счетах, в том числе – у Александра Саргсяна (брата экс-президента Сержа Саргсяна).

«На одном счету у него 30 миллионов долларов. На других есть еще. Но этот капитал никуда из Армении не уйдет, потому что на него наложен арест», - заявил премьер-министр.

Ранее Пашинян, выступая на митинге блока «Мой шаг», призвал брата экс-президента заявить, что в течение недели он снимет эти 30 миллионов и вернет их в госбюджет.

Напомним, что ранее Александр Саргсян был доставлен в полицию, а затем отпущен. В его доме прошли обыски.

А.А., Э.Т.