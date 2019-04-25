Пашинян о недовольстве России арестом Кочаряна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Независимой газете» пояснил свою позицию в связи с недовольством России арестом второго президента Роберта Кочаряна.

«В российских аналитических кругах не всегда хорошо понимают реалии Армении. Я не раз говорил, что в России своими друзьями часто считали таких армянских политиков, которые, скажем так, совершенно не популярны в народе, вызывают раздражение. Я хочу сказать следующее: друг России в Армении не премьер-министр, не отдельные политические деятели, друг России – это армянский народ. Это нужно учитывать, а не отдавать предпочтение отдельным личностям вопреки армянскому народу», - сказал Пашинян.

Что же касается конкретно Кочаряна, отметил армянский премьер, то «в Армении все равны перед законом. Это - суть тех политических перемен, которые произошли в нашей стране».

По его словам, сейчас под арестом находится даже заместитель министра, которого он лично назначил.

«Против моего близкого родственника возбуждено уголовное дело. А уж события 1 марта должны быть расследованы, а виновные наказаны. В Армении не может существовать власть, которая расстреливает собственный народ. И это вопрос не только прошлого, но и будущего», - сказал Пашинян.

Напомним, что в Кремле не раз давали понять, что поддерживают Роберта Кочаряна. Президент России Владимир Путин поздравил находящегося под арестом бывшего президента Армении с Новым годом, с днем рождения.

А.С., Э.Т.