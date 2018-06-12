Пашинян: «Некоторые политические силы хотят провалить революцию»

Некоторые политические силы, пытаясь представить себя защитниками революции, пытаются посредством тайного сговора с Республиканской партией Армении провалить революцию.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на митинге блока «Мой шаг» у музея Эребуни, сообщают армянские СМИ.

По его словам, эти самые силы в парламенте, в «подворотнях», ресторанах ведут переговоры с республиканцами, пытаясь убедить их в том, чтобы они использовали свои ресурсы для фальсификации выборов и защитили их.

«И если они победят на выборах, то сделают так, чтобы досрочные выборы не состоялись, и республиканцы еще несколько лет сохранили депутатские мандаты», - заявил Пашинян, добавив, что речь идет о силах, которых присоединились к революции лишь после ее победы.

«После революции они объявили себя ярыми революционерами, а до этого они выступали против, говорили что Серж Саргсян хороший, что не надо дестабилизировать страну. А теперь ведут переговоры с республиканцами», - заявил он.

Он отметил, что этим силам не удастся достичь цели и их ждет поражение.

А.А.