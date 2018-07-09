Пашинян «не нашел» внешнего следа в прослушке беседы глав СНБ и Следственной службы

В прослушке беседы глав СНБ и Специальной следственной службы нет внешнего следа. Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Об итогах вчерашней операции, добавил он, ему уже доложили. Ранее в Сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

Ванецян и Хачатрян в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

Все трое обвиняются в свержении конституционного строя после президентских выборов в марте 2008 года. На демонстрациях протеста, прошедших после выборов, погибли 10 человек.

Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы то ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией.

С.А., Э.Т.