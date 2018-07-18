Пашинян, назвав Нагорный Карабах частью Армении, нарушил взятые его страной перед ЕАЭС обязательства - Мубариз Ахмедоглу

У премьер-министра Армении Н.Пашиняна до сих пор не сформировано понятие государственности.

Он не был в Нагорном Карабахе при праздновании «независимости», но за несколько дней до этого вместе с семьей принял участие в церемонии принятия присяги его сыном. Только этот факт уже свидетельствует о том, что Н.Пашинян в целом не смог понять, что такое нагорно-карабахский вопрос. Озвучивает нелогичные, неграмотные, противоречивые мысли для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем Армении и своей бездарности. Если он на самом деле участвует на переговорах от имени Армении и искренне хочет нормализовать отношения с Россией, то должен с легкостью актуализировать вопрос функционирования Мегринской железной дороги. Территории, по которым проходит Мегринская железная дорога, не имеют никакого отношения к Нагорному Карабаху. А то, что он занимается софистикой, загоняет его в сложную ситуацию.

Однако его заявление, сделанной будучи в Москве, о том, что он видит Нагорный Карабах частью Армении, напрямую направлено против ЕАЭС. Он в соответствии с интересами Запада очернил имидж ОДКБ. И сейчас с той же мотивацией хочет представить ЕАЭС в качестве несерьезной структуры. РФ поставила Н.Пашиняна в плохое положение в вопросе ОДКБ. Российские специалисты даже были допущены в секретные лаборатории США в Армении.

По мнению Н.Пашиняна, он сможет убедить Запад в том, что доказательство председательства преступника в ОДКБ для Запада полезнее, чем доступ России в ее биолаборатории. В качестве фактора, усиливающего веру в это, нанес удар по ЕАЭС. Армения как член ЕАЭС официально взяла на себя обязательство не считать Нагорный Карабах своей составной частью. Сейчас первое лицо Армении отрицает это обязательство. Интересно молчание России. Может быть, взамен этого возьмет что-то дополнительное от Армении.

Но молчание России это еще не все. Есть как минимум два варианта:

ı. Официальный Баку может обратиться к руководству ЕАЭС.

ıı. ЕАЭС состоит не только из России. Казахстан и Беларусь также являются членами ЕАЭС.

Сложилась интересная ситуация. Точно так же, как Россия отрицает национальные интересы, суверенитет государств на пространстве СНГ, то в том же порядке США и крупные государства ведут себя в отношении России. Если Россия не хочет отрицания ее национальных интересов, то не должна отрицать национальные интересы государств на пространстве СНГ.

директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.