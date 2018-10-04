Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сроки своей отставки и критерии назначения новых министров.

2 октября после принятия парламентом законопроекта, предусматривающего недопущение роспуска НС, премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел людей на улицы и заявил на спонтанном митинге об увольнении министров от партий «Процветающая Армения» (ППА) и АРФ «Дашнакцутюн», а также о том, что после того, как приказы об увольнениях де-юре вступят в силу, он подаст в отставку.

«Мы обсуждаем кандидатуры, и я считаю, что партийная принадлежность не будет приоритетной в нашей кадровой политике. Первоочередными будут профессиональные возможности. Но это не означает, что новые министры будут партийными или беспартийными», - сказал Пашинян журналистам, сообщают армянские СМИ.

Что касается сроков отставки с поста премьер-министра, Пашинян отметил, что в Армении вскоре пройдет саммит Франкофонии, до которого он не планирует подавать в отставку.

«Мы проведем переговоры с нашими коллегами в рамках Франкофонии, после чего примем решение, тем более, что время позволяет», - сказал Пашинян, напомнив, что внеочередные парламентские выборы должны пройти в декабре 2018 года.

17-й саммит Международной организации Франкофонии пройдет в Армении 11-12 октября 2018 года.

А.А.