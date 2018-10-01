Пашинян: Народ снова может выйти на улицы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что народ может выйти на улицы с требованием проведения досрочных выборов в парламент.

Как сообщает «Sputnik Армения», об этом он сказал журналистам в воскресенье.

По его словам, всем политическим силам очевидно, что досрочные выборы не могут не состояться. А то, что они должны пройти максимально быстро – требование народа: «Парламентские силы Армении должны понять, что проведения выборов требует народ».

Пашинян выразил надежду на то, что политические силы не будут вынуждать народ снова показать «свою волю». При этом он не исключил, что народ снова выйдет на улицы.

«Все зависит от того, насколько конструктивными будут переговоры. Мы к ним готовы, надеюсь, парламентские силы также к этому готовы», — сказал Пашинян.

«Мы готовы обсуждать механизм проведения досрочных выборов. Конституционные изменения – один вариант, но это не единственный вариант. Мы обсудим все варианты и должны будем прийти к наиболее рациональному варианту», — указал он.

Ранее премьер-министр Армении в ходе прямого эфира из Нью-Йорка заявил, что по возвращении в страну планирует обсудить с политическими силами возможность проведения досрочных парламентских выборов.