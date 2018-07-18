Пашинян находится на пути подготовки варианта, принятого армянами Нагорного Карабаха, одобренного Арменией и согласованного с официальным Баку - Мубариз Ахмедоглу

Пашинян на проведенной в Ереванском государственном университете встрече пытался предстать в достаточно новом образе.

Имеются новые подходы в его отношении к социально-экономическим процессам, а также происходящему внутри страны. Однако еще больший подход наблюдается в его урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Н.Пашинян понимает, что без решения нагорно-карабахского конфликта ни один процесс внутри Армении не будет идти гладко. Не будет экономического развития страны, ни один инвестор не сможет вкладывать в Армению.

Азербайджан обладает военным потенциалом, способным уничтожить всю Армению. Пашиняну известна мотивация Азербайджана пока не начинать войну; Азербайджан является лидером региона, и решение этой проблемы без кровопролития создает ему дополнительное стратегическое преимущество. К тому же новая реальность создает новые военные варианты и новые основания для этих вариантов. Отсрочка военных вопросов на определенный период времени не создаст в Азербайджане достаточно серьезных изменений с этой призмы.

Хорошо, что Пашинян понимает это. Поэтому придерживаемая Пашиняном в нагорно-карабахском урегулировании позиция с первого взгляда выглядит как желание держаться в стороне от проблемы. Пашинян не берет на себя ответственность в нагорно-карабахском вопросе. Н.Пашинян не участвовал в возникновении нагорно-карабахского конфликта. До избрания премьер-министром позиция Пашиняна в нагорно-карабахском вопросе в корне противоречила позиции Карабахского клана. Именно поэтому армянский народ дал ему полномочия для бархатной революции.

Пашинян прекрасно знает, что армянский народ не хочет идти на новую войну. Пашинян также понял, что представленный МГ ОБСЕ Армении вариант мирного урегулирования полностью соответствует нормам международного права и направлен на укрепление юрисдикции Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Если армянский народ не пойдет воевать, и достигнутый Арменией на проводимых в течение 30 лет переговорах вариант - это Обновленные Мадридские принципы, то постепенно слабеющая Армения не сможет создать новую реальность. Поэтому Пашинян хочет выдвинуть вариант, принятый армянами Нагорного Карабаха, одобренный Арменией и согласованный с официальным Баку. После этого он сможет вынудить международное сообщество принять этот вариант.

Путь, по которому идет Пашинян в этом деле, пойдет на пользу армянскому народу.

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу