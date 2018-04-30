Пашинян начал шествие в Ереване - LİVE

Лидер оппозиции, депутат Никол Пашинян начал шествие с площади Гарегина Нжде.
Его участники пройдутся по улицам Еревана. Шествие завершится на площади Республики, где состоится митинг, сообщают армянские СМИ.
Напомним, что 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых акций протеста, возглавляемых Николом Пашиняном.
1 мая парламент Армении должен избрать нового премьер-министра. 30 апреля блок «Выход» официально выдвинул кандидатуру Никола Пашиняна на этот пост.
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А.А.