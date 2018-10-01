Пашинян: Мы должны ускорить проведение досрочных выборов в парламент

Проведение досрочных выборов в парламент исходит из экономических интересов страны, сказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Вопрос о проведении досрочных парламентских выборов - это народное требование в Армении. Это также часть программы правительства, за что проголосовал и парламент», - сказал Пашинян, сообщает «Спутник Армения».

По его словам, нужно ускорить проведение выборов, но конкретных сроков премьер не назвал. При этом, по мнению Пашиняна, бизнесмены и инвесторы находятся в режиме ожидания.

Он отмечает, что исходя именно из экономических интересов, должны быть проведены эти выборы. Пашинян выразил надежду, что выборы в Совет старейшин Еревана внесли определенную ясность в политическую ситуацию.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян в ходе прямого эфира из Нью-Йорка заявил, что по возвращении в Армению планирует обсудить с политическими силами возможность проведения досрочных парламентских выборов в стране.

А.А.