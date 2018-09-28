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Пашинян и Путин коротко пообщались на полях саммита

Сегодня в 14:58 ~ 1 минута на чтение 339
Пашинян и Путин коротко пообщались на полях саммита

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин коротко пообщались на полях саммита СНГ.

По завершении церемонии подписания документов Путин сказал несколько фраз армянскому премьеру, а тот покивал головой.

Российский лидер кивнул в ответ, Пашинян собирался уйти, но, сделав шаг в сторону, вернулся к президенту РФ, когда тот произнес еще несколько слов, передает РИА Новости.

Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждается возможность визита Путина в Армению, скорее всего, он состоится в 2019 году.

А.А.

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