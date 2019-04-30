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Пашинян и Медведев посетили один из ереванских клубов и потанцевали

Сегодня в 09:32 ~ 1 минута на чтение 52
Пашинян и Медведев посетили один из ереванских клубов и потанцевали

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Правительства России Дмитрий Медведев 29 апреля в 22:00 посетили один из клубов Еревана – «Club 12».

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на собственника данного клуба Нарека Манукяна.

Он, в частности, рассказал, что высокопоставленные гости заказали десерт, поели пахлаву, и даже потанцевали под кавер-версию одной из популярных поп-песен.

«Заранее стол они не бронировали, зашли случайно. В клубе они провели около двух часов. Им очень понравились песни «Project 12», и они даже потанцевали. Одеты они были также неофициально», - рассказал Манукян.

А.А.

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