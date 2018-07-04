1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Пашинян хочет «назначить» своего человека и на должность президента – СМИ

4 Июля, 2018 в 16:45 ~ 1 минута на чтение 611
Пашинян хочет «назначить» своего человека и на должность президента – СМИ

Президент Армении Армен Саркисян, по всей видимости, не останется на этой должности в течение семи предусмотренных Конституцией лет, пишет армянская газета «Паст».

«По нашим сведениям, премьер-министр Никол Пашинян хочет «назначить» на эту должность своего человека. Несмотря на то, что в свое время он заявил, что сам лично видел документ, подтверждающий, что Армен Саркисян с декабря 2011 года отказался от гражданства Великобритании (эта справка так и не была представлена общественности), несмотря на то, что Армен Саркисян завоевал уважение, и почему бы нет, любовь большей части общества, Пашинян не может свыкнуться с мыслью, что должность президента занимает человек, выдвинутый Сержем Саргсяном.

Как передает наш источник, учитывая, что конституционные возможности резко ограничены, сейчас идут переговоры, чтобы после внеочередных парламентских выборов Армен Саркисян подал в отставку и президент был избран уже новым парламентским большинством. Поскольку подобный сценарий будет воспринят обществом неоднозначно, Пашинян пытается найти наиболее «приемлемые» аргументы», - отмечает издание.

А.А.

 

611

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net