Пашинян хочет «назначить» своего человека и на должность президента – СМИ

Президент Армении Армен Саркисян, по всей видимости, не останется на этой должности в течение семи предусмотренных Конституцией лет, пишет армянская газета «Паст».

«По нашим сведениям, премьер-министр Никол Пашинян хочет «назначить» на эту должность своего человека. Несмотря на то, что в свое время он заявил, что сам лично видел документ, подтверждающий, что Армен Саркисян с декабря 2011 года отказался от гражданства Великобритании (эта справка так и не была представлена общественности), несмотря на то, что Армен Саркисян завоевал уважение, и почему бы нет, любовь большей части общества, Пашинян не может свыкнуться с мыслью, что должность президента занимает человек, выдвинутый Сержем Саргсяном.

Как передает наш источник, учитывая, что конституционные возможности резко ограничены, сейчас идут переговоры, чтобы после внеочередных парламентских выборов Армен Саркисян подал в отставку и президент был избран уже новым парламентским большинством. Поскольку подобный сценарий будет воспринят обществом неоднозначно, Пашинян пытается найти наиболее «приемлемые» аргументы», - отмечает издание.

А.А.