Пашинян должен убить в себе Цезаря: Шармазанов заявил о мине замедленного действия

Освобождение участников вооруженной группы «Сасна црер», захватившей летом 2016 года полк Патрульно-постовой службы Полиции Еревана, стало миной замедленного действия для Армении.

Об этом заявил в интервью Sputnik Армения пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА), бывший вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, комментируя итоги деятельности нового руководства страны после смены власти весной 2018 года.

Бывший вице-спикер считает, что внешней и внутренней повестки у правительства во главе с Николом Пашиняном нет. Самым же главным недочетом нынешних властей он называет освобождение из-под стражи членов группы «Сасна црер».

«Я об этом говорил и в присутствии Никола Пашиняна. Когда ты освобождаешь лиц, совершивших нападение на полицию, террористов, ты закладываешь под свою страну мину замедленного действия», - сказал Шармазанов.

Пресс-секретарь бывшей партии власти также обратил внимание, что Пашинян не отреагировал на пропаганду марихуаны, трансгендеров.

Согласно мнению Шармазанова, по карабахской проблеме у премьера Пашиняна также нет концепции, несколько раз его позиция менялась.

«Он говорил, что его концепция не похожа на концепции прежних президентов — Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Где эта концепция? Ему нужно отказаться от «Юлия Цезаря» в себе», - сказал Шармазанов.

По его словам, Пашиняну нужно понять, что он премьер-министр не только для своих сторонников, что он и его сподвижники не «ревком, а правительство Армении».

«За последний год ничего, кроме ненависти, распространения лжи, не было. Он говорил о социально необеспеченных слоях населения, кредитах бабушек и дедушек. Кебаб-хоровац за 125 миллионов на улице он мог в виде средств перечислить на счета этих людей, передать детским садам», - сказал Шармазанов.

Он призвал Пашиняна «не искать постоянно черную кошку в темной комнате, поскольку она сидит у него на плечах».

А.А.