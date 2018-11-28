Пашинян добился сокращения числа министерств – оппозиция против

Оппозиционные фракции парламента Армении – «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» - проголосовали против законопроекта о внесении изменений в структуру правительства страны.

За законопроект проголосовали лишь депутаты правящей фракции «Мой шаг», сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Закон принят 70 голосами за, 40 – против. Документ предполагает сокращение числа министерств с 17 до 12. Будет сокращено около 200 человек.

По словам представителей оппозиционных фракций, данным законопроектом правительство не сможет добиться повышения эффективности исполнительной власти.

Как отмечают СМИ, согласно законопроекту в Армении будут действовать министерство труда и по социальным вопросам, министерство здравоохранения, минюст, минобороны, МЧС и МИД, министерство образования, науки, культуры и спорта, министерство окружающей среды, министерство территориального управления и инфраструктур, министерство промышленности и высоких технологий, минэкономики, минфин.

В правительстве Армении не будет министерства сельского хозяйства, министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, министерства культуры, спорта и по делам молодежи, министерства транспорта, связи и информационных технологий, министерства диаспоры.

А.С., Э.Т.