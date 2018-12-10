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Пашинян: Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией

10 Декабря, 2018 в 22:07 ~ 1 минута на чтение 498
Пашинян: Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией

Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией, но без предварительных условий относительно Нагорного Карабаха.

Об этом заявил  и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с иностранными журналистами, передает ТАСС.

По его словам, Ереван готов установить прямые отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий и надеется, что Турция займет такую же позицию.

«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян.

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