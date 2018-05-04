PASHA Insurance запускает подарочную акцию «5 Мгновений Весны»

Страховая компания PASHA Insurance объявляет о старте акции «5 Мгновений Весны» для клиентов, приобретающих добровольное автострахование КАСКО.

До 31 мая клиенты, приобретая добровольное автострахование КАСКО, получат возможность участвовать в акции и сделать весну запоминающейся с подарком от PASHA Insurance. Таким образом, за приобретение страхового полиса КАСКО на сумму 450 AZN и выше клиентам будет предложено открыть одну из 5 шкатулок и получить находящийся в ней подарок.

Страхователи, приобретшие полис страхования КАСКО стоимостью до 2500 AZN, смогут получить один из 5 подарков по итогам случайного выбора: подарочную карту с балансом 100 AZN от Azpetrol или сети магазинов MyBrands, туристический сертификат номиналом 100 AZN, пылесос для автомобиля, автомобильный видеорегистратор.

Кроме того, застраховав автомобиль на сумму выше 2500 AZN, клиенты смогут выбрать шкатулки с такими подарками, как подарочная карта с балансом 200 AZN от Azpetrol или сети магазинов MyBrands, туристический сертификат номиналом 200 AZN, пылесос и Bluetooth-гарнитура, видеорегистратор и Bluetooth-гарнитура.

Компания PASHA Insurance, преследуя цель обеспечить максимальное удобство клиентам, в рамках акции «5 Мгновений Весны» создала возможность выбора подарка посредством специальной онлайн-платформы, не приходя в офис. Также желающие могут осуществить выбор с реальными шкатулками в главном офисе компании или же центре обслуживания Port Baku.

Чтобы подать заявление на КАСКО или получить подробную информацию о подарочной акции, необходимо обратиться в офисы PASHA Insurance, подойти к пункту продаж страховых продуктов в гипермаркете Bravo, а также позвонить на линию страховых консультаций по номеру *7000. Более того, желающие могут подать заявление на КАСКО через социальную сеть Facebook. Для этого нужно зайти на официальную страницу PASHA Insurance (https://www.facebook.com/pasha.insurance/) и отправить сообщение со следующей информацией - марка/модель, дата производства и приблизительная рыночная стоимость автомобиля, запрос на франшизу вместе с опытом вождения, скан/фото удостоверения личности и свидетельства о регистрации автомобиля и свой контактный номер.

Подробную информацию о страховых продуктах можно найти на сайте www.pasha-insurance.az.

Следует отметить, что компания PASHA Insurance функционирует на страховом рынке с 2006 года. PASHA Insurance - член группы PASHA Holding - оказывает услуги по 36 видам добровольного и обязательного страхования около 300 000 корпоративных и индивидуальных клиентов. Согласно таким показателям, как объем капитала, страховых премий и выплат, а также другим финансовым и нефинансовым показателям компания является лидером и самой крупной компанией азербайджанского страхового рынка.

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