PASHA Insurance запускает акцию «Осенние возможности для вашего автомобиля»

Страховая компания PASHA Insurance объявляет о старте новой акции «Осенние возможности для вашего автомобиля» для клиентов, приобретающих добровольное автострахование КАСКО.

До 31 октября, покупая автострахование КАСКО, индивидуальные клиенты смогут воспользоваться уникальным осенним предложением от PASHA Insurance и получить подарочную карту на бензин. Согласно условиям акции, за приобретение страхового полиса КАСКО стоимостью от 450 AZN будут вручены специальные подарочные карты на бензин номиналом 100 AZN. Застраховав автомобиль страховой премией 2500 AZN и выше, клиенты получат подарочные карты на бензин номиналом 200 AZN или же bluetooth-гарнитуру и подарочную карту на бензин с балансом 100 AZN.

Для подачи заявления на КАСКО или получения подробной информации о подарочной акции можно обратиться в офисы PASHA Insurance, подойти к пункту продаж страховых продуктов в гипермаркете Bravo, а также позвонить на линию страховых консультаций по номеру *7000.

Более того, желающие могут подать заявление на КАСКО через социальную сеть Facebook. Для этого нужно зайти на официальную страницу PASHA Insurance (https://www.facebook.com/pasha.insurance/) и отправить сообщение со следующей информацией: марка/модель, дата производства и приблизительная рыночная стоимость автомобиля, запрос на франшизу вместе с опытом вождения, скан/фото удостоверения личности и свидетельства о регистрации автомобиля и свой контактный номер.

Подробную информацию о страховых продуктах можно получить на сайте www.pasha-insurance.az

Следует отметить, что компания PASHA Insurance функционирует на страховом рынке с 2006 года. PASHA Insurance - член группы PASHA Holding - оказывает услуги по 36 видам добровольного и обязательного страхования около 300 000 корпоративным и индивидуальным клиентам. Согласно таким показателям, как объем капитала, страховых премий и выплат, а также другим финансовым и нефинансовым показателям компания является одним из лидеров и самых крупных компаний азербайджанского страхового рынка.

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