ПАСЕ раскритиковала призыв Пашиняна заблокировать здания судов и призвала соблюдать закон

Содокладчики ПАСЕ по Армении Юлия Левочкина и Андрей Ширел выступили с заявлением, в котором отметили, что политические деятели должны избегать действий и заявлений, которые могут быть восприняты как давление на судебную власть.

Данное заявление последовало вслед за призывом премьера Армении Никола Пашиняна заблокировать суды после решения освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сообщают армянские СМИ.

«Независимость судебной власти является предусловием верховенства закона. Следовательно, верховенство закона наилучшим образом соблюдается при отсутствии какого-либо вмешательства со стороны политиков. Есть четкие правовые процедуры для обжалования решений, к примеру, апелляция в высшие судебные органы. Сохранение верховенства закона требует уважения к процедурам, чтобы под защитой были все граждане, вне зависимости от личностей», - отметили содокладчики.

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А.А., Э.Т.