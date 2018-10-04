ПАСЕ обратилась ко всем политическим силам в Армении

Содокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по мониторингу в Армении Юлия Левочкина призвала все политические силы и участников политических процессов уважать нормы демократии и верховенство закона, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Явка на выборах мэра Еревана (42,65% - ред.) показала, что уровень общественного доверия к политическим процессам пока остается низким. Важно, чтобы следующие парламентские выборы воспринимались как демократические и справедливые всеми политическими акторами и заинтересованными сторонами, говорится в докладе представителя ПАСЕ.

Относительно досрочных выборов в парламент Армении Левочкина отметила, что хоть они и понимают суть призыва к выборам, тем не менее настоятельно призывают власти страны и все политические силы обеспечить полное соблюдение европейских стандартов и норм демократических выборов.

Накануне после принятия парламентом законопроекта, предусматривающего недопущение роспуска НС, премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел людей на улицы и заявил на спонтанном митинге об увольнении министров от партий «Процветающая Армения» (ППА) и АРФ «Дашнакцутюн», а также о том, что, после того как приказы об увольнениях де-юре вступят в силу, он подаст в отставку.

Позже Пашинян провел переговоры с представителями парламентских фракций о путях выхода из создавшегося в стране политического кризиса. По словам Пашиняна, была достигнута устная договоренность о том, что фракции ППА, Республиканской партии Армении и АРФД не выдвинут кандидатуру на пост премьера, парламент будет распущен, а внеочередные выборы должны будут пройти не позднее первой половины декабря.

«Необходимо, чтобы все политические силы имели достаточно времени для подготовки к выборам», – отметила Левочкина.

Она также акцентировала внимание на необходимости справедливого расследования всех громких преступлений, в частности дела по событиям 1 марта 2008 года.

Коснувшись недавних событий в Армении (арест второго президента Армении Роберта Кочаряна – ред.), Левочкина отметила, что ПАСЕ неоднократно приветствовала мирную и демократическую смену власти в Армении, в том числе заверения властей в том, что демократические принципы будут соблюдаться в полной мере, и судебная система будет выполнять свою работу без политического вмешательства, тем самым развеяв любые опасения относительно политического возмездия.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на 28 июля принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца по делу о событиях 1 марта 2008 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. Апелляционный суд 13 августа удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна, обжаловавших его арест. Ходатайство было удовлетворено с учетом неприкосновенности бывшего президента. Кочарян выпущен на свободу из зала суда.

Руководство Специальной следственной службы Армении заявило о намерении обжаловать это решение в кассационном суде, назвав его незаконным. 20 августа генпрокуратура направила жалобу в кассационный суд на решение апелляционного суда.

Апелляция была получена кассационным судом 21 августа и на следующий день направлена на рассмотрение. Она могла быть принята в производство в течение трех месяцев.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

С.А., Э.Т.