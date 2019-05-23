PAŞA BANK демонстрирует динамичное развитие

Пресс-конференция представителей PAŞA BANK началась с перечня макроэкономических показателей Азербайджана, что на первый взгляд не вписывается в обычный сценарий проведения подобных мероприятий другими финансовыми структурами.

Однако в PAŞA BANK, обладающем более чем 16% в банковском сегменте рынка, просто не могли обойти стороной ситуацию во всем финансовом секторе страны, поскольку именно стабильность рынка и позволяет сегодня отечественным финансовым учреждениям добиваться успехов и строить долгосрочные стратегии развития.

К примеру, если мы говорим, что в 2018 году ВВП Азербайджана достиг отметки 80 млрд манатов, из которых 64 млрд манатов приходится на долю ненефтяного сектора, то для являющегося самым крупным коммерческим банком в Азербайджане PAŞA BANK данный фактор очень значим, поскольку основную часть его клиентов составляют корпоративные, и примерно 90% всех его кредитов направлены именно в реальный сектор экономики. Другой пример… Если анализировать, в какой валюте клиенты PAŞA BANK хранят свои деньги, то опять же это непосредственно связано со стабильностью на валютном рынке страны, поскольку в нем не наблюдается волатильности. Да, сегодня активы банка на 45% формируют манаты и 55% — иностранная валюта. Однако этот процент не является показателем, потому что база юридических лиц в банке высокая, а ее в основном формируют манаты, потому как юридические лица все свои операции проводят в национальной валюте. Но, опять же, даже данный фактор является непосредственным следствием стабильности самого финансового рынка Азербайджана.

И, наконец, именно благодаря либерализации в таможенной и налоговой сферах и ряду других проводимых в стране реформ заниматься бизнесом в Азербайджане становится легче. В этом в PAŞA BANK убедились воочию, поскольку резко возросло число клиентов из числа малых и средних предпринимателей. Да, роль банка в этом тоже есть, потому как теперь во всех таможенных пунктах страны клиенты могут проводить свои операции посредством POS-терминалов, что здорово облегчает им процедуру. Однако основная причина, конечно же, в том, что экономика страны становится прозрачной, что естественным образом приводит к росту оборотов в банковской сфере. Как результат — сегодня каждый второй из пяти новых открывающихся счетов в PAŞA BANK приходится на стартапы.

Кратко о финансовых успехах PAŞA BANK. По состоянию на конец 2018 года объем денежных средств и эквивалентов денежных средств составил 29% от всего объема активов. На долю кредитов, выданных клиентам, пришлось 33%, а выданных кредитным организациям, соответственно, — 6%. Портфель ценных бумаг сформировал 28% активов и остальные 4% пришлись на другие текущие долгосрочные активы. В течение прошлого года банк увеличил свой кредитный портфель на 26%. При этом доля так называемых «неработающих кредитов» была снижена в кредитном портфеле с 7,2% в 2017 году до 5,9% в 2018-м. Увеличилось и количество корпоративных клиентов, к которым в банке относят тех юридических лиц, годовой оборот которых выше 8 млн манатов. Параллельно на 20% возросло и число клиентов среди малых и средних бизнес-структур.

Вообще, следует заметить, в ходе пресс-конференции представители банка довольно часто использовали словосочетание «первыми в Азербайджане». И это, конечно, не упрек, поскольку за каждым таким заявлением стояли конкретные примеры. Так, PAŞA BANK первым в Азербайджане в 2018 году подписал синдикативный кредит с рядом банков и страховых агентств и, по заверению руководства данной структуры, в этом плане в 2019 году будет проведено еще больше работы. Помимо этого благодаря PAŞA BANK азербайджанский манат был экспортирован в другие страны в связи с развитием туризма, что тоже является первой в своем роде практикой среди банков страны.

Коснулись представители банка и темы управления человеческими ресурсами, то бишь кадрового вопроса. Сегодня в этой структуре работают 748 человек, 60% которых составляют мужчины. В нынешнем году общее число работников будет доведено до 900. В связи с этим будет рассмотрен вопрос нового построения кадровой структуры филиалов.

По словам представителей банка, большое внимание уделяется ими вопросу внедрения цифровых услуг и автоматизации всех процессов. Так, примерно 80% счетов, открытых посредством онлайн-системы в последние 2 месяца, приходятся на физических лиц, и это притом, что PAŞA BANK не особо рекламировался продукт, позволяющий это делать. В любом случае банк планирует перевести к 2020 году 90% своих операций с клиентами на цифровую основу и проводить их в режиме онлайн. В PAŞA BANK уверены, что в ближайшем будущем эта структура станет единственной на пространстве СНГ, которая полностью перейдет на такую систему обслуживания клиентов. Тем более, что структура и методология проводимых работ уже известны и для полного перехода на новую систему работы банку не требуется много времени.

С другой стороны, цифровизация, возможно, приведет к тому, что ряд важных выполняемых сегодня людьми функций окажется ненужным. Но в PAŞA BANK не планируют сокращать работников. В этом случае их отправят на тренинги и они в той же структуре будут заниматься уже другими делами. И, возможно, в связи с этим банк в будущем несколько приостановит рост числа работников.

Коснулись представители банка и вопроса проблемных кредитов, по которым, как нам известно, указом Президента Ильхама Алиева людям должна быть возвращена разница, которую они потеряли из-за деноминации национальной валюты. В связи с этим в PAŞA BANK сообщили, что данный вопрос не представляет для него такой актуальности, поскольку доля этих кредитов в общем кредитном портфеле банка и раньше была мизерной. И не очень-то актуальным данный вопрос стал потому, что в банке достаточно высок уровень риск-менеджмента, подтянуть который помогали зарубежные консультанты.

И в завершение мероприятия организаторы кратко рассказали о будущих планах по развитию банка. Согласно ожиданиям на конец нынешнего года, активы должны увеличиться на 7—10%, кредитный портфель возрастет на 25%, а капитал достигнет 5 млрд манатов. Что касается открытия дополнительных филиалов в других странах, то до 2020 года у PAŞA BANK таких планов нет. Но в мае—июне нынешнего года завершится разработка новой стратегии развития банка на предстоящие годы и тогда, возможно, этот пункт найдет в нем отражение.

Рауф НАСИРОВ