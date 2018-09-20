Парвиз Шахбазов: Южный газовый коридор обеспечит удовлетворение до 50% потребностей балканских стран в газе

Благодаря успешно реализованным энергетическим проектам в Каспийском море Азербайджан стал надежным партнером.

Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая на седьмом Каспийском энергетическом форуме «Баку-2018».

По его словам, интерес США и ЕС к проекту «Южный газовый коридор» свидетельствует о его значимости.

«Южный газовый коридор сыграет важную роль в диверсификации энергоснабжения Европы, обеспечит 30-35% спроса на природный газ в Болгарии, а в Италии первоначально 10% будут обеспечиваться благодаря реализации этого проекта», - сказал он.

П.Шахбазов также подчеркнул, что реализация ЮГК обеспечит удовлетворение до 50% потребностей балканских стран в газе.

Министр указал, что в будущем посредством Южного газового коридора на мировой рынок будет поставляться природный газ не только с месторождения «Шахдениз», но и с других.

ЮГК заработает в полном объеме в 2020 году с пуском всех его участков. Он предусматривает доставку в Турцию 6 млрд кубометров газа, а в Европу - 10 млрд кубометров газа в год со второго этапа освоения «Шахдениз». Далее по ЮГК может идти газ и с других проектов. Мощность ЮГК может быть доведена до 31 млрд кубометров газа в год.

Эльшан Рустамов, Э.Т.