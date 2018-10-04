Паруйр Айрикян: Последние заявления Пашиняна – это заявления диктатора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сам не имеет представления относительно своих окончательных целей, не имеет никакой политической программы.

Об этом на встрече с журналистами 4 октября заявил глава объединения «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян.

Он провел параллели между первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном и действующим премьер-министром Николом Пашиняном. По словам Айрикяна, Пашинян, когда началось движение, делал определенные заявления относительно проведения досрочных парламентских выборов и непосредственных сроков их проведения, однако теперь высказывается в ином ключе, планируя перенести выборы на декабрь. Это очень напоминает стиль поведения Тер-Петросяна. Между тем, все политические процессы в стране должны протекать в строгом соответствии с Конституцией.

Политик также жестко раскритиковал действия Пашиняна и его сторонников по штурму сквера перед зданием парламента. «В конце концов, это Национальное Собрание, и они могут принимать разные решения и законы, с которыми не всегда можно согласиться, но так поступать нельзя было», - констатировал Айрикян.

Одновременно он отметил, что очевидно также и то, что парламент не желает идти на самороспуск, и принятый им в тот день закон был направлен именно на обеспечение своей безопасности в случае нежелательного для депутатов развития событий.

Глава партии в то же время напомнил, что был сторонником протестного движения и поддержал Пашиняна и его сторонников. Сам сейчас выступает за роспуск парламента. «Однако я должен сказать, что последние заявления Пашиняна – это заявления диктатора, которые не имеют под собой никакой юридической или моральной основы», - добавил руководитель объединения «Национальное самоопределение».

Политик напомнил, что премьер-министром Николом Пашиняном было обещано множество реформ и изменений, связанных в том числе и с Конституцией. Многое тот наобещал и диаспоре. «И если он не выполнит обещаний, то получится, что обманул и подвел их и всех нас», - подчеркнул Паруйр Айрикян.

По его словам, премьер-министр Армении сначала боролся против тогдашнего президента Сержа Саргсяна, называя последнего диктатором, но при этом, на сегодняшний день, он, фактически, продолжает политику Сержа Саргсяна и подстраивает Конституцию под свои интересы. «Диктаторам вообще свойственно создавать себе противников, с которыми нужно постоянно бороться. И таким образом Пашинян идет на обострение и углубление политического кризиса в Армении», - заключил политик.

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