Партия Саргсяна пытается пресечь роспуск парламента Армении

Фракция Республиканской партии Армении во вторник представила депутатам проект изменений в закон «Регламент Национального Собрания», который вызвал бурные дебаты в парламенте Армении.

В частности, спор разгорелся в связи с вопросом о процедуре роспуска парламента, сообщают армянские СМИ.

Автор проекта - депутат от РПА Арпине Ованнисян - напомнила, что этот проект был подготовлен и представлен еще в марте-апреле текущего года. Однако в течение последней недели, до обсуждения законопроекта во втором чтении, в него внесли некоторые корректировки.

Одна из поправок связана с возможной ситуацией, когда парламент в ходе выборов премьер-министра республики по какой-то причине не может созвать заседание.

«В законе «Регламент Национального Собрания» у нас нет положения о перенесении заседания в случае форс-мажорных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций, а также на случай препятствования проведению заседания», - отметила депутат.

Член фракции «Елк» («Выход») Эдмон Марукян заявил, что цель этого проекта всем ясна. По его мнению, РПА пытается не допустить роспуска парламента даже после того, как дважды в течение двух недель депутаты не смогут избрать премьер-министра страны. То есть, по предложению республиканцев, даже в этом случае Национальное Собрание формально сохранится.

«Получается, что если депутаты по каким-то причинам не являются на заседание, и это заседание созвать невозможно, то председатель объявляет о перерыве. По сути, это – попытка отменить положение закона, согласно которому парламент подлежит роспуску, если не избирает премьер-министра в установленный срок», - убежден Марукян.

По мнению депутата, даже эта поправка не спасет республиканцев, и они не смогут достичь поставленной цели.

Между тем, депутат от блока «Царукян» Геворг Петросян призвал Марукяна не заниматься предсказаниями.

«Если у вашей фракции есть проблемы с премьером, то, пожалуйста, не переносите это в зал парламента», - посоветовал он.

А.А.