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Партия Саргсяна не выдвинет своего кандидата на пост премьера

Сегодня в 09:45 ~ 1 минута на чтение 189
Партия Саргсяна не выдвинет своего кандидата на пост премьера

Республиканская партия не выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра республики.

«Вне зависимости от всего, не принимая приводимые правительством Армении доводы для проведения внеочередных парламентских выборов, Республиканская партия не имела и не имеет намерения выдвигать своего кандидата на пост премьера. Цель нашей позиции в проведении выборов весной  одна - обеспечить формирование нового парламента демократическими принципами», - говорится в заявлении парламентской фракции Республиканской партии, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Авторы заявления отмечают, что организация выборов в мае-июне 2019 года позволила бы полноценно обсудить изменения в избирательный кодекс с парламентскими и внепарламентскими силами, международными организациями, Венецианской комиссией, мониторинговой комиссией БДИПЧ/ОБСЕ, а также договориться с международными организациями для приобретения необходимых технических средств для проведения прозрачных выборов.

С.А., Э.Т.

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