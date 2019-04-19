Партия «Ени Азербайджан»: Напавший на 14-летнюю девочку не является членом нашей партии

Партия «Ени Азербайджан» выразила отношение к информации, распространенной в социальных сетях, о том, что напавший на 14-летнюю дочь оппозиционера Фуада Гахраманлы Турал Гараев является членом партии.

Как сообщили Trend.az в партии, данная информация не соответствует действительности.

Было указано, что Т.Гараев не имеет никакого отношения к партии «Ени Азербайджан». «Подобного рода информация распространяется преднамеренно, чтобы нанести урон авторитету партии», - указали в партии.

Следует отметить, что на процессе, который состоялся под председательством судьи Ясамальского районного суда Гусейна Сафарова, Т.Гараев получил наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Ранее Т.Гараев был задержан сотрудниками Управления полиции Ясамальского района Баку. Ему было предъявлено обвинение по статье 509 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административных правонарушениях АР.

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А.А.