Парламент имени Никола Пашиняна

«Бархатная революция» Никола Пашиняна в Армении завершилась 9 декабря проведением внеочередных парламентских выборов.

Победу, как и ожидалось, на этих выборах одержал блок «Мой шаг» под руководством и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. Однако результаты выборов, а точнее, явка избирателей, оказались не совсем радужными. Большая часть населения, заметно уставшая от политических игр, просто-напросто выборы проигнорировала, предпочитая провести воскресный день не у избирательных урн, а дома в кругу семьи (хотя есть и другая версия - списки избирателей были явно раздутыми, так как включали в себя сотни тысяч армян, давно покинувших Армению в поисках лучшей доли за рубежом). Так или иначе, но многие именно так продемонстрировали свое разочарование новыми властями - не пришли на выборы (хотя проголосовать можно было как в Армении, так и в посольствах за рубежом). Когда дома пустые холодильники, избирателю не до выборов…

В результате явка оказалась невысокой — 48,63% против 60,93% на выборах в 2017 году.

Итоги выборов в Армении стали крайне неприятным фактом и для самого и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, и для его блока. Оказалось, что барометр, долгое время показывавший высокий общественный накал в поддержку Пашиняна, упал до отметки ноль. А все эти «многомиллионные» лайки в социальных сетях оказались не чем иным, как мыльными пузырями, так и не трансформировавшимися в серьезную политическую силу. Итак, факт налицо - сегодня Пашиняна поддерживает далеко не весь армянский народ.

В принципе, результаты выборов были предрешены. Армянский избиратель был уверен, что новоявленный революционный лидер не оставит шансов представителям бывших властей войти в новый парламент, на создание которого он не пожалел ни денег из казны, ни других административных ресурсов.

По данным ЦИК Армении, на внеочередных парламентских выборах в Армении блок Пашиняна «Мой шаг» провел самую дорогую предвыборную кампанию, потратив на нее около $560 тыс. Примечательно, что правящая прежде Республиканская партия истратила в два раза меньше ($264 тыс.)

Где Пашинян раздобыл такую сумму, какие доноры ему ее ссудили – вопрос занимательный.

Оппоненты не раз критиковали Пашиняна за использование административных ресурсов, но, похоже, их критика его особо не волновала, и он продолжал делать все, чтобы не дать им провести своих кандидатов в новый парламент.

В итоге в парламенте Армении не будет республиканцев, а лишь представители партий «Просвещенная Армения», созданная сторонниками Пашиняна, и «Процветающая Армения» олигарха Гагика Царукяна.

Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян выполнил обещание, данное Пашиняну, «не идти против его воли», получив от него взамен гарантии того, что его многомиллионный бизнес в этой стране не подвергнется «национализации».

Как он еще послужит Пашиняну, догадаться нетрудно.

А то, что новоявленная политическая сила, состоящая из членов военизированной группировки «Сасна црер», выпущенных Пашиняном на свободу, не смогла преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для избрания в парламент, никого не удивило. Как бы и.о.премьер-министра ни подталкивал избирателей голосовать за этих радикалов, всячески давая понять, что поддерживает их, народ не стал рисковать, понимая, к каким последствиям может привести приход в парламент страны открыто антироссийских сил, требующих разорвать все отношения с этой страной.

В парламент не прошли и дашнаки, причем впервые за последние 25 лет. Армяне продемонстрировали партии «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» полный вотум недоверия после того, она поддержала республиканцев.

Армянскому избирателю несимпатичны те, кто стоит рядом с бывшим режимом, на протяжении десятилетий грабившим народ.

И на выборах народ проголосовал именно против режима кочарянов и саргсянов, а не за Пашиняна.

Военные учения, аресты и «клятвенные» заверения для победы, равносильной поражению

Глава Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов, комментируя 1news.az прошедшие в Армении выборы, особо обратил внимание на низкую явку.

«То же самое было на выборах мэра Еревана - 43,65%. А эти данные, помимо всего прочего, ярко демонстрируют и результаты оттока населения из Армении. Как утверждает официальная статистика, в Армении проживают 3 млн человек, при этом - 2,5 миллиона избирателей, но реально в стране проживают не более 2-2,2 млн человек, 1 260 840 избирателей – вот это и есть те самые проценты», - отметил Ф.Мамедов.

Он также подчеркнул, что, как и ожидалось, победу одержал блок Никола Пашиняна, однако то, что «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна с результатом 6,37% прошла в парламент и «оттяпала» голоса Пашиняна - это факт и первый сигнал для него о том, что и в стане новой политической формации есть нарождающаяся альтернатива.

Итак, в парламенте Армении будут представлены три партии - Никола Пашиняна, Эдмона Марукяна (новая формация) и Гагика Царукяна (старая формация). Таким образом, выбор был сделан личностный, полагает Ф.Мамедов.

Как отметил руководитель ЦСИ, по конституции Армении вне зависимости от того, сколько набрала партия, получившая первое место, в парламенте должны быть представлены три политические силы. Соответственно, две трети мест отводится партии, получившей первое место – блоку Никола Пашиняна «Мой шаг» (66 мест), 33 места будут разделены между партиями, получившими второе и третье места – «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

Ф.Мамедов также подчеркнул, что выборы сопровождались многочисленными фактами нарушений, зафиксированными со стороны партий, оппозиционных нынешним властям.

Для достижения «результатов» использовались все ресурсы, включая административные, отметил далее эксперт.

«За три дня до выборов были проведены военные учения с использованием ракетных систем «Смерч», «Искандер», что является достаточно дорогостоящим шоу, которое Пашинян устроил за счет государства в целях повышения своего рейтинга на выборах. К использованию административных ресурсов можно отнести и арест экс-президента Роберта Кочаряна прямо перед выборами. То, что генеральный прокурор лично присутствовал на всех судебных заседаниях по делу Кочаряна, говорит о том внимании, которое Пашинян уделял уголовному преследованию Кочаряна», - сказал глава ЦСИ.

Как отметил Ф.Мамедов, предвыборные заявления Пашиняна о том, что при любом раскладе свои поста сохранят министры обороны и иностранных дел, это тоже показатель того, на кого он надеется, чтобы эти ключевые министры не пошли по пути саботажа: министр обороны обеспечил бы явку солдат на выборы, а глава МИД не извлек бы на свет божий подробности провальных переговоров в Санкт-Петербурге и т.д.

По мнению главы Центра, то, что в парламент вошли всего три политические силы является полным провалом пророссийски настроенных политических сил:

«То, что Республиканская партия не будет представлена в парламенте - уже явный сигнал. Партия «Просвещенная Армения», вошедшая в парламент, так же, как и блок «Мой шаг», выступает с прозападной позиции, а партия «Процветающая Армения» - партия бизнесмена, который преследует исключительно бизнес-интересы. А бизнес Царукяна охватывает Армению, Беларусь, Болгарию и другие страны, но ни в коем случае не Россию, там его бизнес представлен на очень низком уровне».

Таким образом, Армения получила парламент, который полностью будет подчиняться Пашиняну, подчеркнул эксперт и добавил, что к новому году должна быть принята программа армянского правительства, в которой должны быть прописаны основные формулировки.

«В мае, когда была принята программа предыдущего правительства Пашиняна, все понимали, что она рассчитана на год, но, как оказалось, еще меньше. В этой программе в вопросах взаимоотношений с Россией, и по нагорно-карабахскому конфликту использовались обтекаемые фразы. В новой программе, которая будет рассчитана на 4-5 лет, позиция правительства по этим вопросам должна быть проработана и конкретизирована. Что он заложит в нее и в каких формулировках - этого привнесет больше ясности и во взаимоотношения Армении с Россией, Западом, и в нагорно-карабахское урегулирование», - считает Ф.Мамедов.

Если Пашинян в программе правительства отметит все те заявления, которые он сделал до выборов, в частности, о привлечении к переговорному процессу сепаратистов Карабаха или диаспоры, то он ограничит себя рамками, за которые выйти уже не сможет, подчеркнул эксперт.

В случае если Пашинян вновь прибегнет к обтекаемым фразам, то он создаст себе пространство для маневров как в нагорно-карабахском процессе, так и во взаимоотношениях с Москвой и другими союзниками Армении, отметил глава Центра.

«Старая армянская традиция»: Сначала - власть, все остальное потом…

Свою оценку прошедшим парламентским выборам в Армении дал и депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков:

«Это – «старая армянская традиция», вначале берут власть, а потом ее легитимируют посредством выборов. В Армении произошло то же самое. Большая часть населения понимала, что Серж Саргсян ушел, и точку в этом поставят эти выборы. Население Армении также осознавало, что от того, что пришел Пашинян, вряд либо что-то улучшится на самом деле, поэтому предпочло заниматься своими делами и не идти на выборы», - сказал политолог, комментируя низкую явку избирателей.

По его словам, как правило, на выборах искусственно, посредством манипуляции со стороны правительства, явка поднималась на 10-15 процентов:

«Думаю, сейчас вот такие манипуляции, когда людей на автобусах развозили по различным участкам с тем, чтобы поднимать явку, вроде бы не предпринимались, поэтому и такой низкий результат».

«Конечно же, выборы проходили с определенными нарушениями, но не думаю, что сейчас оппоненты Пашиняна смогут предоставить достаточно фактов, которые позволили бы им ставить под сомнение итоги выборов. Не думаю, что такая попытка даже будет предприниматься», - сказал депутат.

Но очевидно другое. Пашинян перенес выборы с весны, когда надо было не просто ругать предыдущие власти, а представить какие-то результаты своей деятельности. Таким образом, фактически он лишил оппозицию возможности бороться на равных, отметил политолог.

«Предыдущая власть находилась в глухой обороне, а Пашинян только за счет критики предыдущей власти обеспечил себе конституционное большинство в парламенте. Выборы может быть и были свободными, но они не были справедливыми и конкурентными, потому что в парламенте сейчас практически нет оппозиции. Роль оппозиции будут выполнять бывшие союзники Пашиняна по устранению Саргсяна от власти», - сказал политолог.

По его мнению, роль пророссийских политиков в новом парламенте будет выполнять партия Гагика Царукяна.

«Думаю, в самом блоке Пашиняна будет достаточно пророссийских сил. Ловушка для Армении заключается в том, что она понимает, что получить от России больше, чем раньше, будет невозможно. Тем более что Россия сама находится в достаточно сложном внешнеполитическом и экономическом положении. Если оттолкнуть Россию, то можно лишиться того, что уже имела Армения от России, и мало что удастся получить от Запада. Поэтому для Пашиняна это в некотором смысле ловушка. Они не могут признать: давайте укреплять отношения с Россией, и мы решим нагорно-карабахский конфликт и экономические проблемы, но отвернуться от Москвы тоже не могут. Вот эта двойственность очень скоро приведет население к глубокому разочарованию в правительстве Пашиняна», - сказал Р.Мусабеков.

Политолог также считает, что Пашиняну стоит остерегаться радикалов, а именно «Сасна црер».

«Это безбашенные люди, которые политической силой выиграть нигде и никогда не смогут. Но террористическую атаку организовать могут. И это будет. Думаю, такой кризис будет не сейчас, сразу после выборов, но опасаться подобного рода сил им придется. Пашинян выпустил их из тюрьмы, но скорее всего ему придется этих людей запереть обратно в клетки».

С. Агаева