Парламент Австралии легализовал однополые браки

Парламент Австралии принял закон, позволяющий регистрировать браки между представителями одного пола.

Как сообщает Associated Press, закон должен вступить в силу в январе 2018 года. А уже в феврале, как ожидается, в Австралии зарегистрируют первые однополые союзы.

На прошлой неделе предложение о легализации однополых браков было поддержано сенатом страны (43 голоса «за» и 12 — «против»).



Ранее палата представителей австралийского парламента приняла закон, который вносит поправку в определение понятия «брак». Теперь в Австралии это будет союз между двумя людьми, а не союз между мужчиной и женщиной.



Согласно данным социологов, легализацию однополых браков в Австралии поддерживают более 60% жителей страны.

ntv.ru