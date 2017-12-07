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Парламент Австралии легализовал однополые браки

Сегодня в 13:45 ~ 1 минута на чтение 577
Парламент Австралии легализовал однополые браки

Парламент Австралии принял закон, позволяющий регистрировать браки между представителями одного пола.

Как сообщает Associated Press, закон должен вступить в силу в январе 2018 года. А уже в феврале, как ожидается, в Австралии зарегистрируют первые однополые союзы.

На прошлой неделе предложение о легализации однополых браков было поддержано сенатом страны (43 голоса «за» и 12 — «против»).

Ранее палата представителей австралийского парламента приняла закон, который вносит поправку в определение понятия «брак». Теперь в Австралии это будет союз между двумя людьми, а не союз между мужчиной и женщиной.

Согласно данным социологов, легализацию однополых браков в Австралии поддерживают более 60% жителей страны.

ntv.ru

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