Парламент Армении создал комиссию для расследования прослушки глав СНБ и ССС

Парламент Армении принял решение о создании комиссии для расследования прослушки телефонного разговора глав Службы нацбезопасности и Специальной следственной службы.

За создание комиссии проголосовали 47, против - 14 депутатов.

В состав комиссии войдут 11 человек: пятеро от Республиканской партии Армении, трое от фракции «Елк», двое от блока «Царукян» и один человек из АРФ «Дашнакцутюн», сообщают армянские СМИ.

Ранее депутат от фракции «Елк» Эдмон Марукян заявил, что по факту возбуждены уголовные дела, и обстоятельства этих дел не могут обсуждаться в комиссии, что является препятствием для ее создания.

При этом депутат от оппозиционной РПА Геворк Костанян заявил, что комиссия будет изучать не факты, а само явление. Необходимо понять, насколько обеспечивается тайна телефонных разговоров и насколько справедливо правосудие.

По факту прослушки возбуждены уголовные дела в Следственной службе и Генпрокуратуре по статьям «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и «Неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность», а также «Превышение должностных полномочий».

Отметим, что 11 сентября в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года.

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А.А., Э.Т.