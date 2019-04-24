Парковка на улицах Баку станет бесплатной, но не для всех – ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов 22 апреля подписал постановление №187 об утверждении «Правил выдачи индивидуальных парковочных талонов и их формы».

Как сообщает 1news.az, согласно данному постановлению владельцам (пользователям) легковых автомобилей, проживающим в домах и зданиях у дорог, будет выдан бесплатный парковочный талон сроком на 3 года.

На территории Азербайджана выдачей и учетом парковочных талонов, а также определением и распределением бесплатных парковочных мест занимаются органы Исполнительной власти, в Баку – Бакинское транспортное агентство. Выдача талонов осуществляется на основе обращения владельцев (пользователей) легковых автомобилей, проживающих в домах и зданиях у дорог.

Все желающие получить талон могут обратиться в местную Исполнительную власть лично или в электронной форме через Интернет. Выдача талона бесплатна и осуществляется в течение 15 дней с момента обращения. При повреждении или утере талона по повторному обращению гражданина ему выдается дубликат талона.

Талон утрачивает свою силу в следующих случаях:

- При смене владельца автомобиля.

- При смене места жительства владельцем автомобиля.

- По окончании срока действия.

Один человек, владелец автомобиля, может получить только один талон на 3 года. Те, кто водит автомобиль по договору об аренде или другому документу, получат талон на срок действия этих документов (но не более чем на 3 года).

Информацию о парковочных талонах ИВ и Бакинское транспортное агентство направят в центральную информационную систему Главного управления государственной дорожной полиции МВД АР.

Владельцы талонов могут бесплатно парковать машину только на выделенном им месте, при этом время парковки не ограничено. Парковочный талон должен быть размещен на лобовом стекле автомобиля изнутри, в хорошо видимом месте.

Тимур Рзаев, Э.Т.