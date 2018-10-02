Парижский день рождения Моники Беллуччи – ФОТО

30 сентября одной из самых красивых и желанных женщин мира, итальянской суперзвезде Монике Беллуччи исполнилось 54 года.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на ELLE, 54-летие М.Беллуччи отметила в столице Франции в узком дружеском кругу в одном из лучших парижских ресторанов.
Празднование звездного дня рождения было приватным и соответственно закрытым для СМИ, представителям которых удалось сфотографировать именинницу исключительно на входе в ресторан – для празднования 54-летия М.Беллуччи выбрала элегантное черное платье, в корне отличающееся от провокационного наряда, в котором актриса появилась недавно на красной дорожке фестиваля в городе Динар.
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Ф.В, Г.Р.
Фото: Getty Images, Nell Warner/ SplashNews.com