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Парижский день рождения Моники Беллуччи – ФОТО

Сегодня в 10:30 ~ 1 минута на чтение 452
Парижский день рождения Моники Беллуччи – ФОТО

30 сентября одной из самых красивых и желанных женщин мира, итальянской суперзвезде Монике Беллуччи исполнилось 54 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ELLE, 54-летие М.Беллуччи отметила в столице Франции в узком дружеском кругу в одном из лучших парижских ресторанов.

Празднование звездного дня рождения было приватным и соответственно закрытым для СМИ, представителям которых удалось сфотографировать именинницу исключительно на входе в ресторан – для празднования 54-летия М.Беллуччи выбрала элегантное черное платье, в корне отличающееся от провокационного наряда, в котором актриса появилась недавно на красной дорожке фестиваля в городе Динар.  

 

 

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Ф, Г.

Фото:  Getty Images, Nell Warner/ SplashNews.com

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