Париж призвал Трампа не вмешиваться во внутреннюю политику Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал президента США Дональда Трампа не вмешиваться во внутреннюю политику страны.

«Мы не трогаем внутреннюю политику США и хотим, чтобы это было взаимно», — приводит AFP слова Ле Дриана.

Так Ле Дриан отреагировал на твиты Трампа о топливных протестах во Франции.

«Я говорю это Дональду Трампу, французский президент говорит тоже: «Оставьте наш народ в покое», — добавил глава МИД.

Ранее Трамп в своём Twitter прокомментировал массовые протесты во Франции, участие в которых принимают представители движения «жёлтых жилетов».

«Люди скандируют: «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию», — написал он.

Кроме того, по его словам, Парижское соглашение по климату не приносит пользы французской столице.

Ранее стало известно, что в субботу, 8 декабря, в ходе акции «жёлтых жилетов» во Франции задержаны свыше 1,7 тыс. демонстрантов, 1150 из них — в Париже.

RT