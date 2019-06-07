Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Так, вместо слов "Не введи нас в искушение" в молитве будут произносить "Не дай нам поддаться искушению". По мнению папы римского, изменения должны убрать ошибочное впечатление, что Бог провоцирует людей на грех.

Понтифик выступал с призывом изменить текст молитвы еще осенью 2017 года. Новый текст молитвы содержится в третьем издании книги "Миссал", которая определяет порядок проведения мессы. Ранее понтифик утвердил выпуск книги. Как пишет портал Avvenir, новую версию издания начнут использовать до конца года. В свою очередь, священнослужители Русской православной церкви рассказали РИА Новости, что не будут менять текст молитвы. Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков отметил, что в действующей версии молитвы нет никаких неточностей. Настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский рассказал, что текст православного богослужения правят на протяжении всех веков, и смысл молитвы не меняется. РИА Новости