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Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Сегодня в 09:23 ~ 1 минута на чтение 241
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
 
Так, вместо слов "Не введи нас в искушение" в молитве будут произносить "Не дай нам поддаться искушению". По мнению папы римского, изменения должны убрать ошибочное впечатление, что Бог провоцирует людей на грех.
 
Понтифик выступал с призывом изменить текст молитвы еще осенью 2017 года.
 
Новый текст молитвы содержится в третьем издании книги "Миссал", которая определяет порядок проведения мессы. Ранее понтифик утвердил выпуск книги.
 
Как пишет портал Avvenir, новую версию издания начнут использовать до конца года.
 
В свою очередь, священнослужители Русской православной церкви рассказали РИА Новости, что не будут менять текст молитвы.
 
Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков отметил, что в действующей версии молитвы нет никаких неточностей.
 
Настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский рассказал, что текст православного богослужения правят на протяжении всех веков, и смысл молитвы не меняется.
 
РИА Новости
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