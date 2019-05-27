Папа Римский поздравил Президента Азербайджана

Папа Римский Франциск поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

Мне представилась приятная возможность передать Вам и Вашим соотечественникам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Да поддержит нас Всевышний в наших общих делах во имя солидарности и справедливости, да ниспошлет Он гражданам Вашей страны семейного счастья и социального благосостояния, пусть Ваша молодежь живет с надеждами на будущее.

Ваше превосходительство, желаю членам Вашего правительства, всему народу Азербайджана благословения Всевышнего».

1news.az