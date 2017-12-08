Папа Римский намерен изменить слова в молитве «Отче наш»

Папа Римский Франциск высказался за изменение интерпретации слов самой распространённой в христианском мире молитвы «Отче наш».

Об этом сообщает Daily Mail. По мнению понтифика, нынешний перевод фразы «Не введи нас во искушение» предполагает, что именно Бог выбирает, ввести ли человека в искушение или нет. «Это нехороший перевод, потому что делает намёк на то, что Бог провоцирует на искушение», — заявил Папа Римский.

Он отметил, что во Франции используется свой перевод молитвы, который гласит: «Не позволь нам поддаться искушению», подчёркивая, что ответственность за искушение лежит на человеке.