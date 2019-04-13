Папа римский на коленях поцеловал ноги лидерам Южного Судана - ВИДЕО

Папа Римский Франциск поцеловал ноги лидерам Южного Судана в знак будущего национального примирения в этой раздираемой гражданской войной стране.

На встрече с понтификом в Доме святой Марфы в Ватикане в четверг, 11 марта, присутствовали президент Южного Судана Киир, четверо будущих вице-президентов, среди которых представители оппозиции, а также члены Совета местных церквей.

«Я прошу вас как брат, оставайтесь в мире. Я прошу вас от всего сердца. Идите вперед. Будет много проблем, но они не одолеют нас. Идите вперед и решайте проблемы. Вы начали процесс, и пусть он завершится хорошо. Будут между вами борьба, разногласия, но оставайтесь вместе. Перед людьми, держась за руки, объедитесь. Так из простых граждан, вы станете отцами нации», - сказал Папа Франциск.

После этого он подошел к африканским гостям и, опускаясь на колени по очереди перед каждым из них, целовал ноги.

Как сообщает «РИА Новости», присутствовавшие в Ватикане политики из Южного Судана в сентябре 2018 года подписали соглашение о прекращении в стране кровопролития, которое продолжалось в течение пяти лет, и взяли на себя ответственность за обеспечение мирного будущего для своего народа.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, а два года спустя в стране начался вооруженный конфликт между представителями народов динка и нуэр.

За эти годы вынужденными переселенцами стали более двух миллионов жителей страны. Подписавшие соглашение политики являются представителями обеих народностей.

Эльшан Рустамов