Паоло Алли: Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении стабильности в Кавказском регионе

13 сентября председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октай Асадов встретился с делегацией, возглавляемой председателем Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

Октай Асадов отметил, что Азербайджан успешно сотрудничает с международными организациями, подчеркнул, что сотрудничество с НАТО - один из основных принципов политики страны. Сказав о том, что Азербайджан уже 24 года успешно сотрудничает с этой структурой, председатель Милли Меджлиса подчеркнул, что в течение этих лет нашу страну посетили самые высокопоставленные представители НАТО.

Октай Асадов довел до внимания, что Азербайджан принимает участие в программах миротворческой поддержки, осуществляемых НАТО. В настоящее время в Афганистане служат 120 азербайджанских солдат. Председатель Милли Меджлиса сказал, что наша страна заинтересована в расширении сотрудничества не только с НАТО, но и с Парламентской Ассамблеей НАТО.

Представив информацию об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и переговорном процессе по его урегулированию, Октай Асадов отметил важность принятия в ПА НАТО документа по данному вопросу.

Указав, что энергетическая безопасность - это очень важный вопрос в НАТО, председатель Милли Меджлиса сказал, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Было доведено до внимания, что проект превращения древнего Шелкового пути в железную дорогу ещё больше сокращает расстояние между Азией и Европой.

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли отметил, что безопасность на Южном Кавказе представляет чрезвычайно важное значение для всего мира в целом. «Мы знаем, что Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении стабильности в Кавказском регионе», - сказал Паоло Алли. Он, в частности, отметил успешное участие Азербайджана в операциях НАТО.

Паоло Алли счел деятельность азербайджанской делегации в ПА НАТО достойной одобрения.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и вопросах, представляющих взаимный интерес.

АЗЕРТАДЖ