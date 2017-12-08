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Pantone назвал цвет 2018 года

Сегодня в 13:15 ~ 1 минута на чтение 446
Pantone назвал цвет 2018 года

Специалисты Института цвета Pantone выбрали "резкий, провокационный" оттенок ультрафиолетового.

Специалисты Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2018 года. Им стал ультрафиолетовый, сообщается на сайтеорганизации.

"Резкий, провокационный и продуманный фиолетовый оттенок 18-3838 Ultra Violet связывает оригинальность, изобретательность и дальновидное мышление, устремленное в будущее", — говорится в сообщении Pantone.

Ультрафиолетовый цвет присутствует в творчестве Принца, Дэвида Боуи и Джими Хендрикса, отмечается на сайте организации. Как отметил вице-президент Pantone Лори Прессман, цвет года - "это действительно отражение того, что необходимо нашему миру сегодня".

Pantone определяет главный цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2017 года стал зелено-желтый оттенок Greenery, "цвет надежды".

ТАСС

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