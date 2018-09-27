Памяти фотографа Азера Гамзаева: После ДТП его спасали всем миром – ФОТО

Прошел год со дня трагической смерти фотографа Азера Гамзаева, пострадавшего в ДТП.

Как сообщает 1news.az, история Азера вызвала большой общественный резонанс, когда молодой и здоровый человек впал в кому, после того как в автобусную остановку, на которой он стоял, влетел внедорожник.

Врачи, родные и друзья молодого человека боролись за его жизнь, верили и надеялись на то, что случится чудо, и Азер вернется к ним.

Трагедия, произошедшая с Азером, объединила и его друзей, и совсем незнакомых людей, желавших помочь человеку в беде. Можно сказать, что после ДТП его спасали всем миром – ведь один день реанимации обходился в 2000-2500 манатов.

Несколько месяцев очень многие перечисляли деньги на лечение Азера, 1news.az активно участвовал в этом процессе. И появилась надежда: Азер стал реагировать на болевые раздражители. Его жена и сын, родители, родные и близкие, друзья и совсем незнакомые люди начали верить в лучшее. Но, увы… Вскоре его состояние вновь ухудшилось, и 27 сентября 2017 года Азера не стало.

«R.I.P Azer. Год назад мы потеряли друга, брата, отца и мужа. Год пролетел, не было такого дня, чтобы мы не вспоминали тебя... Так мало прожито, так много жаль...» - заявил близкий друг Азера - Ильгар Ильясов.

Трагедия Азера Гамзаева вновь актуализировала вопрос о том, что большинство ужасных ДТП происходит по причине превышения водителями скорости – как и недавний случай на Зыхском шоссе, где автомобиль и находившихся в нем людей разорвало на куски.

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Но, к сожалению, ни смерть Азера, ни другие трагедии на дорогах уроком для любителей погонять так и не стали…

А ведь сколько искалеченных судеб, прерванных жизней удалось бы избежать, если бы водители соблюдали правила, помнили о том, что «тише едешь – дальше будешь», о том, что лучше в 7 часов быть дома, чем в 5 часов - в морге, и о том, чтобы последней машиной в их жизни не стал катафалк, который, по иронии судьбы, будет ехать очень медленно. Но, увы – учиться на чужих ошибках и трагедиях могут не все…

Редакция 1news.az выражает соболезнования родным и близким Азера Гамзаева.

Allah rəhmət eləsin!

Тимур Рзаев

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