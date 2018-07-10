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Памела Андерсон прилетит в Россию на футбол

Сегодня в 09:15 ~ 1 минута на чтение 209
Памела Андерсон прилетит в Россию на футбол

Американская актриса Памела Андерсон, являющаяся подругой защитника сборной Франции Адиля Рами, прибудет в Санкт-Петербург на матч 1/2 финала чемпионата мира 2018 года против команды Бельгии.

По информации Closer, американка прилетит в Россию вместе с родственниками других игроков национальной команды. Для них Федерация футбола Франции арендовала самолет.

51-летняя Андерсон и 32-летний Рами встречаются с 2017 года.

Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.

Gazeta.Ru

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