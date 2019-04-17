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Пакистанец пытался проникнуть на территорию Армении из Турции

Сегодня в 11:37 ~ 1 минута на чтение 457
Пакистанец пытался проникнуть на территорию Армении из Турции

На армяно-турецкой границе при попытке незаконного пересечения задержан нарушитель, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России в Армении.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения задержали нарушителя, который незаконно пересек армяно-турецкую границу.

Инцидент произошел несколько дней назад. Пограничный наряд заметил неизвестного на территории Турции, который приблизился к государственной границе Армении.

«Нарушитель преодолел пограничную реку Араз и предпринял попытку скрыться на территории Армении. Через несколько минут злоумышленник был задержан военнослужащими Арташатского пограничного отряда», - говорится в сообщении.

Задержанный пояснил, что он является гражданином Пакистана и намеревался проследовать транзитом в страны Европейского союза.

В ходе досмотра у нарушителя был обнаружен паспорт гражданина Пакистана и мобильный телефон.

А.А.

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