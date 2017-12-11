Пьяный водитель: «Клянусь своей баранкой, что выпил не на голодный желудок, а под хаш» - ВИДЕО 

В социальной сети Азербайджана распространено очередное видео, вызвавшее большой интерес у пользователей.

Как сообщает 1news.az, на видео, снятом в Бардинском районе, сотрудники дорожной полиции во время рейда останавливают водителя в нетрезвом состоянии и просят его предъявить документы.

«У меня нет документов, оставил на пианино», - говорит водитель по имени Хаям Керимов.

На вопрос сотрудника полиции, почему он занимается незаконным извозом граждан и управляет машиной в нетрезвом состоянии, водитель отвечает, что «выпил водку не на голодный желудок, а под хаш».

Пьяный водитель заявляет, что машина его, и он сам решает, как ему быть. «Клянусь своей баранкой, что выпил не на голодный желудок, а под хаш», - повторяет он.

Х.Керимов отказывается выйти из транспортного средства и говорит, что автомобиль подарил ему Панах. «Я могу выйти из машины, только если об этом попросит Панах», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Видео - Baku.ws