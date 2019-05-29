П.Бюльбюльоглу: Мировое сообщество никогда не признает легитимным последствия военной агрессии Армении

Необходимо, чтобы в Армении отдавали себе отчет в том, что мировое сообщество никогда не признает легитимным последствия военной агрессии.

Об этом посол Полад Бюльбюльоглу заявил на торжественном приеме по случаю Дня Республики Азербайджана в Москве.

Он отметил, что благодаря взвешенной многовекторной внешней политике, в основе которой лежат исключительно национальные интересы, Азербайджан продолжает сохранять дружеские и взаимовыгодные отношения со всеми государствами мирового сообщества, за исключением Армении, которая на протяжении более 30 лет проводит политику военной агрессии в отношении Азербайджана, продолжая оккупацию 20 процентов азербайджанских территорий.

«Несмотря на многочисленные решения и резолюции СБ ООН и других международных организаций, заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы, Армения продолжает предпринимать меры для сохранения статус-кво на оккупированных территориях. Необходимо, чтобы в Армении отдавали себе отчет в том, что мировое сообщество никогда не признает легитимным последствия военной агрессии. В сегодняшнем неспокойном мире, когда современная система международных отношений претерпевает глобальные катаклизмы и подрывает международно-правовую архитектуру, созданную после Второй мировой войны, экстремизм и агрессивный сепаратизм представляют собой угрозу любому суверенному государству. Скорейшее урегулирование вооруженных конфликтов на основании территориальной целостности и нерушимости границ государств является главным условием для создания общего климата доверия, обеспечения социального прогресса и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил свое мнение о том, что мы готовы к проведению реальных переговоров, не имитации переговоров ради процесса, а реальных переговоров, которые могут сдвинуть этот вопрос с мертвой точки», - сказал П.Бюльбюльоглу.

Как отметил дипломат, в этом вопросе надо подчеркнуть важнейшую роль России, которую она может сыграть совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ в нахождении международно-правового решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

АЗЕРТАДЖ