Özgecan'ın selamı var: как был убит зверски убивший 20-летнюю Озгеджан Аслан – ФОТО

В начале 2015 года Турция была шокирована зверским убийством 20-летней студентки Озгеджан Аслан в городе Мерсин на юго-восточном побережье страны.

Девушка была убита водителем Ахметом Супхи Алтындокеном за то, что оказала сопротивление при попытке изнасилования – в своих показаниях убийца заявлял, что не ограничился лишь ножевыми ранениями и несколько раз ударил жертву ломом по голове, отрезал кисти рук, затем облил тело бензином и сжег. Соучастниками убийства стали друг водителя и его отец.

Все трое убийц были осуждены по статье 82 УК Турции, предполагающей наказание в виде пожизненного заключения в колонии строгого режима, и не имеют права на помилование в течение 39 лет после вынесения приговора.

Озгеджан Аслан

Получившие пожизненное заключение за убийство Озгеджан - Ахмет Супхи Алтындокен и его отец были убиты в тюрьме в апреле 2016 года в результате вооруженного нападения, организованного одним из заключенных Гюльтекином Аланом.

Gazete Magazin опубликовала сегодня показания Гюльтекина Алана, которые стали одной из самых обсуждаемых тем турецкими пользователями в соцсетях.

«Я сидел в тюрьме не за убийство и никогда ранее никого не убивал – осужден был за денежные махинации. Убивая Ахмета Супхи Алтындокена, я сказал ему «Özgecan'ın selamı var» (привет от Озгеджан). За убийство я получил срок в 29 лет и для меня это большая честь. Ни одна смерть невинного человека не должна остаться безнаказанной», - цитирует Г.Алана Gazete Magazin.

Гюльтекин Алан

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Ф.В, Г.Р.