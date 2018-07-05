OxuQızım! - своевременная и важная инициатива, к которой стоит присоединиться всем - ВИДЕО

О необходимости образования для девочек говорил в свое время еще первый азербайджанский нефтяной магнат, один из крупнейших меценатов в истории Азербайджана Зейналабдин Тагиев.

«Учите своих дочерей, почему вы их не учите?.. В будущем они будут матерями, и они должны будут уметь воспитывать своих детей. Каких детей можно ожидать от невежественной матери?» - говорил он.

Сегодня с прекрасной, важной и актуальной инициативой #StudyMyGirl (#OxuQızım) выступил Университет ADA, Центр передового опыта в исследованиях ЕС (CEEUS) в рамках проекта

Global Challenges COMPASS во главе с Университетом Кента.

Проект призван поддержать девушек и женщин, которые столкнулись в прошлом или сталкиваются сегодня с трудностями и препятствиями на пути получения образования. Помочь тем, для кого обычное право на получение образования и возможность поставить собственные цели для своей жизни превратились или могут превратиться в несбыточную мечту по воле обстоятельств, с которыми они не смогли справиться самостоятельно. Обнародование таких историй и поддержка общественности поможет и самим героиням, и тем, кто находится в похожей ситуации, узнать, как справиться с этим трудностями, и где получить поддержку.

Вглядитесь в лица этих женщин: они все – очень разные, но все они, несмотря на боль от пережитых обид, осознают необходимость получения образования, они призывают всех помочь самим себе и своим детям, и обязательно стараться получить образование. Образование, которое необходимо всем, но особенно девушкам, которые из-за его отсутствия в будущем могут лишить себя возможности получить профессию и суметь позаботиться о себе и о своих детях. Этот проект поможет создать платформу для общественного обсуждения вопросов расширения прав и возможностей женщин.

Инициатива будет продолжена путем реализации общественных проектов и тренингов, которые помогут расширить права девочек и устранить препятствия для образования девочек.

Мы призываем всех желающих присоединиться к онлайн, используя хештэги #StudyMyGirl и / или #OxuQızım!

Натали Александрова