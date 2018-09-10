Овику Абраамяну предъявлено обвинение и взята подписка о невыезде.

Бывший премьер-министр и бывший спикер парламента Армении Овик Абраамян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что Специальная следственная служба (ССС) предъявила ему обвинение и взяла с него подписку о невыезде.

В пресс-службе ССС в ответ на запрос «Радио Азатутюн» подтвердили, что Абраамяну предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В ССС отказались сообщить другие связанные с делом подробности, отметив лишь, что для обвинения у них есть достаточно доказательств.

30 августа Следственный комитет сообщил, что по уголовному делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве, возбужденному на основании заявления директора горнодобывающей компании ЗАО «Авазаатик», были получены факты о причастности бывшего премьер-министра Армении Овика Абраамяна, его брата Генриха (Джоника) Абраамяна и бывшего начальника полиции Армении Алика Саргсяна к явным злоупотреблениям.

Дело было направлено в Специальную следственную службу (ССС), поскольку оно касается бывших должностных лиц. В рамках уголовного дела выяснилось, что основанная в 2000 году компания занималась горнодобывающей деятельностью в Араратской области, с привлечением кредитных средств вложила инвестиции на сумму около 80 тыс. долларов, приобрела поточные линии для промывки и просеивания песка.

Однако в 2008 году высокопоставленные лица стали чинить искусственные препоны, потребовав 60% доли в компании, пригрозив, что в противном случае карьер не будет действовать, при этом потребовали оформить эти 60% на двух лиц — по 30% на каждого.

Позже правоохранительные органы сообщили, что по этому делу привлечен также брат Овика Абраамяна Генрих Абраамян, который ранее был арестован по другому делу – о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Овик Абраамян считает возбужденное против него уголовное дело «сфабрикованным» и связывает его с критикой в адрес властей, высказанной им в интервью одному из сайтов 4 сентября.

«Забавно, когда после интервью человека приглашают в ССС и предъявляют ему откровенно ложное обвинение, стремясь тем самым пресечь любое инакомыслие», — написал Абраамян.

Экс-премьер коснулся также ранее возбужденного уголовного дела, в рамках которого арестован его брат Генрих Абраамян.

«Примерно месяц назад группа людей в масках, якобы на основании оперативных данных, ворвалась в квартиры и строения, принадлежащие мне и моим родственникам. В результате обысков по месту моего фактического проживания и по месту прописки ничего незаконного обнаружено не было, но, несмотря на это, правоохранители забрали у меня паспорт, грубым образом нарушив законодательство Армении», - написал Овик Абраамян.

«Более того, обыск был проведен и на территории механического завода в Мхчяне. В первую очередь, была предпринята публичная попытка связать эту территорию с моим именем, а потом еще и связать обнаруженное здесь оружие с событиями 1 марта 2008 года. Очевидно, что именно я был мишенью такого цепного искажения фактов», - отметил экс-премьер, подчеркнув, что до сих пор не обнародованы результаты экспертизы.

В ССС Радио Азатутюн сообщили, что судебно-баллистическая экспертиза оружия не завершена и заключение еще не готово.

А.А.