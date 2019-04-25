Ответственные работники Администрации Президента выслушали в регионах обращения граждан

В соответствии с графиком приема граждан ответственными работниками Администрации Президента Азербайджанской Республики в ряде городов и районов страны 25 апреля состоялись встречи в городе Гянджа, Геранбойском, Гобустанском, Самухском и Загатальском районах.

На проведенных по поручению Президента Ильхама Алиева встречах были внимательно выслушаны вопросы, поднятые жителями. Часть обращений, поднятых гражданами, нашла решение на месте, другие обращения были взяты на контроль для оперативного рассмотрения и решения в соответствии с законодательством.

На встречах было отмечено, что в результате внимания и заботы Президента Ильхама Алиева о социально-экономическом развитии регионов, в нашей республике создается современная инфраструктура, производственные и перерабатывающие предприятия, открываются новые рабочие места. Все это, в первую очередь, направлено на дальнейшее улучшение благосостояния населения. Как говорит глава государства, в фундаменте осуществляемой политики стоят гражданин Азербайджана, улучшение его благосостояния. Подписанные в последнее время указы и распоряжения, реформы, осуществляемые в социально-экономической сфере, являются продолжением мер, предпринимаемых Президентом Ильхамом Алиевым для улучшения социального положения населения.

Кроме того, на встречах была еще раз подчеркнута важность выстраивания отношений между чиновником и гражданином на здоровой основе, оказания людям услуг на достойном уровне, соблюдения правил этического поведения.

Жители выразили удовлетворение созданными удобными и благоприятными условиями для приема граждан в регионах и рассмотрения их обращений, выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

АЗЕРТАДЖ