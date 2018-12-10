Отток капитала из Армении резко увеличился

Только в октябре этого года отток денег из Армении составил 121 млн 461 тыс. долларов, пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на официальные источники.

Газета отмечает, что в целом за 10 месяцев этого года из Армении было выведено 951 млн 38 тыс. долларов. Это на 171 млн 842 тыс. больше показателя, зафиксированного за аналогичный период прошлого года.

«В январе-октябре 2017 года отток денег из Армении составлял 779 млн 196 тыс. долларов. Примечательно, что в этом году отток капитала начал увеличиваться с февраля, примерно 99,8 млн долларов, эти темпы сохранялись в следующие два месяца, когда в марте была выведена сумма в размере 93,7, а в апреле – 92,3 млн долларов. Но уже после этого темпы оттока капитала значительно снизились и возобновились лишь недавно. Можно предположить, что бывшие власти постепенно вывозят из страны свое богатство и пытаются уехать отсюда», - пишет газета.

А.А.